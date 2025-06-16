Начиная с 2022 года, существенно расширился диапазон и география деятельности ГУР. Опыт работы ГУР в период полномасштабного вторжения РФ в Украину активно изучают мировые аналитики и специалисты из многих спецслужб. Об этом рассказывает Илья Павленко, генерал-майор, экс-заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины в колонке для Interfax Ukraine, передает 24 Канал.

Смотрите также WP рассказало, как ГУР сорвало поставки оружия в Россию из Южной Африки

Нашествие

В первую же ночь вторжения спецназовцы ГУР были задействованы в обороне Киева, в частности – аэродрома в Гостомеле, где враг планировал высадить десант. Лучший военный авангард оккупантов столкнулся с профессиональными, мотивированными, хорошо вооруженными подразделениями ГУР.

В то же время удары наносились по цепям обеспечения врага, особенно по растянутым линиям снабжения.

Параллельно создавали сеть партизанского сопротивления в оккупированных регионах. Была развернута широкая структура подразделений специального назначения, включая "Kraken", "Шаман" и "Артан", а также Международный легион из иностранных добровольцев.

ГУР принимало активное участие в освобождении городов Киевщины, Черниговщины и Житомирщины, включая Бучу, Ирпень, Ворзель и Мощун.

Одной из самых рискованных спецопераций стала помощь защитникам "Азовстали" – вертолеты доставляли гарнизону боекомплект, медикаменты, продукты, а возвращаясь эвакуировали раненых и тела погибших защитников. Удалось реализовать семь рейсов, задействовать 16 военных вертолетов, которые обходили глубокоэшелонированную оборону оккупантов, насыщенную средствами ПВО.

Полк ГУР "Kraken" проявил себя в Харьковской области во время контрнаступления в сентябре 2022 года. Также спецподразделения ГУР участвовали в оборонительных боях за Северодонецк, Соледар, Бахмут, Часов Яр и другие города и поселки Украины.

ГУР также активно действовало в южных регионах. 24 января 2023 года бойцы провели успешный рейд в районе Новой Каховки на моторных лодках. Враг воспринял это как попытку прорыва, подтянул значительные резервы, но украинские спецназовцы нанесли противнику значительные потери, уничтожили командный пункт, захватили пленного и вернулись на правый берег Днепра.

В августе 2023 года спецподразделения приняли участие в создании плацдарма на левом берегу Днепра вблизи Казачьих Лагерей и Крынок, который удерживали до лета 2024 года. Бойцы "Шамана" успешно противодействовали российским подразделениям, сковывая большие вражеские ресурсы.

В районе Энергодара ГУР пыталось создать еще один плацдарм для деоккупации Запорожской АЭС. Несмотря на отсутствие прорыва, эти действия заставили Россию удерживать там мощную группировку и не решиться подключить ЗАЭС к своей энергосистеме.

Битва за Черное море

С первых часов вторжения Черноморский флот России пытался доминировать в море, собрать силы для десанта на побережье возле Одессы. Однако из-за действий ГУР и внедрения беспилотных морских аппаратов Magura россияне постепенно потеряли инициативу.

Для защиты торговых морских маршрутов и обеспечения безопасности северо-западного побережья Черного моря от вражеского присутствия Буданов определил приоритет – очистки акватории от российского присутствия,

– рассказывает Павленко.

Поворотным моментом стала операция по освобождению острова Змеиного в июле 2022 года, которую провели разведчики совместно с ССО.

В сентябре 2023 года разведчики "Артан" провели успешную операцию по возвращению украинского контроля над буровыми платформами между Змеиным и Крымом, которые россияне захватили еще в марте 2014 года – "вышками Бойко". Платформы "Украина", "Петр Годованец", а также самоподъемные буровые установки "Таврида" и "Сиваш" вернулись под контроль Украины

ГУР также поражало цели на большом расстоянии в открытом море. 24 мая 2023 года дроны Magura V5 атаковали российский корабль "Иван Хурс" в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. 1 февраля 2024 года был потоплен ракетный катер "Ивановец" со всем его экипажем, а 14 февраля – большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки. Также было уничтожено несколько десантных катеров возле Черноморского.

Самой резонансной стала операция по уничтожению патрульного корабля "Сергей Котов", которую выполнили бойцы "Group 13" двумя отдельными атаками.

Спецназовцы отряда ГУР “Group 13” с помощью дронов Magura V5 уничтожили еще немало вражеских надводных целей. Сейчас ударный морской дрон Magura – это единственный беспилотник в мире, который потопил военный корабль.

Креативность украинских спецназовцев достигла новых высот. 31 декабря 2024 года Magura V5 ракетами Р-73 "See Dragon" уничтожил два российских вертолета Ми-8 над морем. А уже в мае 2025-го Magura V7 сбил два Су-30 у Новороссийска, использовав ракеты AIM-9 Sidewinder.

Успешные морские и прибрежные операции позволили Украине разблокировать порты Черноморск, Одесса и Южный, возобновить экспорт зерна и обезопасить логистику через Черное море. Вместе с тем российский флот был вынужден покинуть порты Крымского полуострова и перебазироваться в порты Кавказа.

Главное управление разведки под руководством Буданова стало ключевой силой не только в сдерживании агрессора, но и в формировании новой стратегии безопасности для всей Европы.

Удары по военным объектам и инфраструктуре на вражеской территории

Один из стратегических приоритетов, очерченных генерал-лейтенантом Кириллом Будановым в 2022 году, заключался в переносе войны на территорию противника. Соответственно, одной из важных задач для украинской разведки стало уничтожение вражеской дальней авиации, наиболее смертоносной для мирного населения Украины.

Одной из первых громких операций стало выведение из строя российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме "Мачулище" в Беларуси 26 февраля 2023 года. В августе того же года спецгруппа ГУР, возглавляемая Олегом Бабием (посмертно Герой Украины), преодолела более 600 километров по тылу противника и уничтожила стратегический бомбардировщик Ту-22М3 на аэродроме "Сольцы" в Новгородской области и вывела из строя еще два борта. 14 января 2024 года в результате совместной операции ГУР и Воздушных сил Украины уничтожен А-50У, экипаж которого погиб, а также поврежден воздушный командный пункт Ил-22М. По подобному сценарию 19 апреля этого же года на дальности 308 км от места пуска зенитной ракеты был уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

В марте 2024 года была проведена наступательная операция в Курской и Белгородской областях России, в частности, силами Русского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона. Это проложило дорогу для дальнейшей масштабной наступательной операции силами нескольких бригад в августе.

В апреле 2024 года Буданов очертил новый амбициозный план, направленный на снижение российского военного потенциала, который охватывал военную промышленность, военные аэродромы, пункты управления, склады, логистические узлы страны-агрессора,

– пишет генерал-майор.

Гуровцы с помощью БПЛА атаковали 590-й отдельный военный радиотехнический узел в городе Ковылкино (Мордовия, 680 км от границы Украины), уничтожив загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер". 24 апреля дроны ГУР атаковали Новолипецкий металлургический комбинат в городе Липецк.

27 мая БПЛА ГУР атаковал загоризонтную радиолокационную станцию "Воронеж М" в г.Орск Оренбургской области (1800 км от украинской границы). А 8 июня на аэродроме "Ахтубинск" был впервые поражен многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57. 16 августа были уничтожены еще три самолета на аэродроме "Саваслейка", в том числе и МиГ-31К/И, еще пять самолетов получили значительные повреждения.

Ударам подверглись и ключевые стратегические объекты глубоко в тылу России. 12 октября была успешно поражена вражеская база горюче-смазочных материалов во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области. 21 декабря на территории экономической зоны "Алабуга" в российском Татарстане сгорел склад с деталями к 400 дронам-камикадзе "Shahed-136" на 16 миллионов долларов.

31 января 2025 года был нанесен удар по ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области, которое входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. 26 января беспилотники поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", входящей в четверку российских монополистов и поставщиков армии.

По оценке экспертов, атаки на российские НПЗ – это самые действенные санкции на экспорт нефти из России. Аналитики утверждают, что военная цель ударов по НПЗ – это оттягивание вражеских средств ПВО и ПРО (например, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1") от других задач на фронте, ведь нужно прикрывать большое количество НПЗ.

Применение дронов ГУР продемонстрировало исключительные возможности украинских беспилотных систем: современные модификации способны наносить точечные удары на расстоянии более 2000 километров. Это кардинально изменило ход войны. В результате проведенных операций понятие "безопасный тыл" для россиян перестало существовать.

В 2024 году Буданов в интервью американскому изданию The Philadelphia Inquirer отметил, что "является фанатом" нанесения ударов по территории России и выступал за это еще с первых дней войны.

Именно поэтому с весны 2022 года мы начали проводить значительные операции на территории РФ, и будем идти дальше, чем больше у нас будет ресурсов для этого. И Россия начала это чувствовать,

– сказал тогда Буданов.

Беспилотники украинской военной разведки и в дальнейшем методично уничтожают дорогостоящее российское ПВО, склады и военные производства за сотни километров от нашей границы.

Работа в Африке

Ярким примером реализации стратегии несимметричных действий со стороны украинской военной разведки стало противостояние попыткам Кремля утвердить свое влияние в странах Африки и Азии. Москва использует их природные ресурсы и богатства для наращивания своей военной мощи. В составе частной военной компании "Вагнер" и так называемого Африканского корпуса находится много военных преступников, которые совершили преступления против гражданского населения Украины и являются законной целью для украинских спецназовцев. Справедливое возмездие находит их на Ближнем Востоке и в Африке.

Сирия долгое время оставалась ключевым логистическим хабом для перемещения российских наемников в регионе. Именно с аэродрома Хмеймим происходили перелеты в Мали, Ливию, ЦАР и Судан.

Поэтому изменение политического баланса в этой стране стало для российского руководства личным провалом. В российское военное присутствие в Сирии были вложены огромные средства и ресурсы. Операция, приведшая к ослаблению промосковского режима в Дамаске, планировалась в течение месяцев и была блестяще проведена. Придет время, и раскроются подробности постепенного свержения режима Асада, роль в чем сыграло много стран, в том числе и с участием специалистов ГУР.

Африку Кремль рассматривает как перспективный рынок для сбыта своей устаревшей продукции, особенно после введения против нее санкций и ограничений на многих мировых рынках. При этом блокируются поставки продовольствия и товаров первой необходимости в страны, на которые Москва не имеет военно-политического влияния, и тем самым путинский режим обрекает местное население стран Африки, которые находятся на грани выживания, на голод и страдания и подталкивает к антиправительственным протестам. РФ через собственные прокси-силы способствует установлению и поддерживает диктаторские режимы на западе Африки (Мали, Буркина-Фасо, Нигер), усиливает антизападную интеграцию континента, выкачивает из этих стран ресурсы.

Украина же избрала совсем другую стратегию. В фокусе ее сотрудничества с Африкой – гуманитарная помощь, развитие экономических проектов. Деятельность Главного управления разведки на африканском направлении имеет четкую цель: выявление и противодействие военным преступлениям, которые совершает там Россия, а именно – ЧВК "Вагнер" и так называемый Африканский корпус.

В 2025 году, комментируя участие украинских спецназовцев в регионах Сирии и Мали, генерал Буданов признал, что Украине пришлось действовать автономно – без всякой помощи международных партнеров. По его словам, операции велись в сотрудничестве с местными повстанческими группировками, которые противостояли пророссийским диктатурам.

Вопрос военнопленных

Отдельным направлением деятельности Главного управления разведки Украины стало освобождение украинских военнослужащих и гражданских, оказавшихся в плену врага. Основным механизмом для этого остается обмен пленными, в рамках которого украинских защитников возвращают домой в обмен на захваченных оккупантов. Для этого президент Украины Владимир Зеленский поручил Буданову создание межведомственного Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, который он возглавил 31 мая 2022 года.

С начала полномасштабной войны этот штаб осуществил колоссальную работу: благодаря обменам и специальным операциям из российского плена удалось вернуть 5757 граждан Украины, среди которых как военные, так и гражданские. Также в Украину возвращено 9744 тела погибших защитников (на сегодня процесс репатриации продолжается, поэтому количество растет).

В отличие от страны-агрессора, украинская сторона строго придерживается норм международного гуманитарного права, в частности положений Женевских конвенций по обращению с пленными. Последнее важное действие, проведено Координационным штабом – 14 февраля 2025 года по результатам проведенного очередного репатриационного мероприятия в Украину удалось вернуть тела 757 героически павших украинских воинов.

Одним из недавних важных действий штаба стала репатриация тел 757 погибших украинских воинов, проведена 14 февраля 2025 года. Это очередной шаг в постоянной и сложной работе по возвращению домой каждого, кто защищал Украину, или же пал за ее свободу.

Символом Главного управления разведки Украины является сова – птица, олицетворяющая не только мудрость и стратегическое видение, но и способность действовать решительно и незаметно. Эта птица охотится в сумерках, когда жертва теряет бдительность и не видит смертельной опасности. Непрогнозируемость и неожиданность – главные рецепты успеха украинской военной разведки. Сегодня ГУР является одной из самых влиятельных спецслужб на европейском континенте, а интенсивность и многофункциональность спецопераций украинских разведчиков – отдельная многотомная история успеха, которая еще ждет своих исследователей.

Впереди еще много разделов, которые напишут исследователи истории украинской разведки. Украинская сова не прекращает охоту.