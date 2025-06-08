Так, The Washinghton Post выяснил, что за два дня до атаки на аэродромы агенты ГУР атаковали военную базу возле Владивостока. В нападении на стратегический объект оккупантов фигурировали "знаменитые" грузовики со взрывчаткой и дроны, передает 24 Канал.

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ГУР "перекрыло кислород" оккупантам в Южной Африке

Также издание отметило, что ГУР под руководством Буданова проводит масштабные операции в России и по всему миру.

Одной из тактик ГУР являются удары по силам "Вагнера" в Африке. Например, в июле прошлого года в результате операции было убито 84 вагнеровцев и 47 малийских военных.

Разведчики также осуществили операции в Южной Африке с целью сорвать поставки оружия в Россию.

В декабре 2022 года украинские агенты обнаружили, что российское грузовое судно "Lady R" пришвартовалось на военно-морской базе в южноафриканском городе Саймонстаун для получения оружия.

ГУР передал эту информацию США, после чего посол США в Претории публично выразил протест в мае 2023 года.

ГУР также удалось сорвать передачу оружия российскому грузовому самолету в ЮАР в том же году.

Когда в августе 2023 года учебный корабль ВМФ России "Смольный" прибыл в Кейптаун, Украина резко протестовала. По словам источников, некоторые офицеры рассматривали возможность атаки на корабль, но воздержались.