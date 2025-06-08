Так, The Washinghton Post з'ясував, що за два дні до атаки на аеродроми агенти ГУР атакували військову базу біля Владивостока. У нападі на стратегічний об'єкт окупантів фігурували "славнозвісні" вантажівки з вибухівкою та дрони, передає 24 Канал.

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ГУР "перекрило кисень" окупантам у Південній Африці

Також видання наголосило, що ГУР під керівництвом Буданова проводить масштабні операції в Росії та по всьому світу.

Однією з тактик ГУР є удари по силах "Вагнера" в Африці. Наприклад, у липні минулого року внаслідок операції було вбито 84 вагнерівців і 47 малійських військових.

Розвідники також здійснили операції в Південній Африці з метою зірвати постачання зброї до Росії.

У грудні 2022 року українські агенти виявили, що російське вантажне судно "Lady R" пришвартувалося на військово-морській базі у південноафриканському місті Саймонстаун для отримання зброї.

ГУР передав цю інформацію США, після чого посол США в Преторії публічно висловив протест у травні 2023 року.

ГУР також вдалося зірвати передачу зброї російському вантажному літаку в ПАР того ж року.

Коли в серпні 2023 року навчальний корабель ВМФ Росії "Смольний" прибув у Кейптаун, Україна різко протестувала. За словами джерел, деякі офіцери розглядали можливість атаки на корабель, але утрималися.