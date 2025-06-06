Колишній боксер та штангіст, 42-річний Василь Малюк зумів завдати серйозного ляпаса російській могутності. Саме так про очільника СБУ пише видання The Guardian, передає 24 Канал.

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У чому секрет успіху Василя Малюка

Я впевнений, що операції СБУ під керівництвом Василя Малюка стануть темою книжок і фільмів. Бо в порівнянні з тим, що робить СБУ зараз, Голлівуд нервово курить осторонь,

– сказав виданню один офіцер СБУ на умовах анонімності.

Операція "Павутина" готувалася 18 місяців і справила неабиякий ефект на світ та окупантів. Атака на аеродроми змусила Путіна жалітися Трампові на Україну і погрожувати відповіддю.

Один із українських чиновників називає Малюка "бульдогом". За його словами, голова СБУ – цілеспрямований. Він не розмірковує, не вагається, а діє.

Відомо, що Малюк у 17 вступив до академії СБУ, а в 2005 році закінчив її з дипломом юриста. Більшість кар'єри Малюк провів у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. У 2019 став заступником начальника СБУ у своєму місті і саме тоді познайомився із Зеленським.

За час свого головування в СБУ Малюку вдалося позбавитися багатьох зрадників. Одна із причин успіху "Павутини" – те, що не було витоку інформації.

Вважається, що ідею "Павутини" вигадав не Малюк, вона народилася всередині СБУ, але саме він побачив її потенціал і зміг переконати президента.

Військовий журналіст Юрій Бутусов каже, що успіх операції також став можливим завдяки тому, що Малюк порушив ієрархію і дав дорогу молодим, рішучим агентам. Він зосереджений на перемозі у війні, а не на політичних інтригах. Також, зазначає журналіст, Малюк надав свободу дій і ресурси рішучим лідерам – часто дуже молодим.

Джерела кажуть, що влада та успіх не запаморочили Малюку голову. "Якщо він бачить проблеми у керівниках підрозділів, то стає жорстким. Але загалом він конструктивний. Дає підлеглим стільки часу, скільки, на його думку, потрібно для виконання завдань. Керувати легше, коли маєш карт-бланш. Але карт-бланш ще треба заслужити. І Малюк його заслужив", – підсумував один зі співробітників СБУ.