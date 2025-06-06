Як пише The Washington Post, масштабна атака дронів на російські аеродроми – геть не останній сюрприз для окупантів. Джерела видання в українській розвідці повідомили, що готуються й інші складні операції, передає 24 Канал.

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"Павутина" – це лише початок

Також видання розповідає, що СБУ розглядала можливість морської версії недільної операції. Розвідники планували замаскувати морські дрони в контейнерах і відправити на північ Тихого океану для атак на російські та союзні судна. Але наразі вони не реалізовані.

Нагадаємо, що СБУ та ГУР, дві українські спецслужби, уже понад три роки втілюють девіз сил спеціального призначення: "Я йду по тебе". Вони проводили операції на території Росії та за кордоном, завдаючи ударів у неочікуваних місцях, підступними методами, змушуючи Москву кровоточити далеко за межами фронту.

Нагадаємо, що в липні минулого року внаслідок операції ГУР було вбито 84 найманці "Вагнера" і 47 малійських військових. Тоді очільник ГУР Буданов зазначив: "Ми проводимо такі операції з метою знищення російського військового потенціалу — де тільки це можливо. Чому Африка має бути винятком?"