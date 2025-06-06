Під ударом була Москва, завод "Прогрес" і аеродром "Дягілєво". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Які насліди атаки на Росію 6 червня

Вночі Росію атакували щонайменше 174 дронів.

У міноборони Росії стверджують, що вони були збиті над Брянською, Ростовською, Саратовською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Орловською, Рязанською, Тульською, Білгородською, Тамбовською областями, Московським регіоном та окупованим Кримом:

у Калузькій області "певео" нібито знищила 5 БпЛА, а уламки впали на автошлях, пошкоджено 4 автомобілі; пасажири, кажуть, серйозних травм не отримали;

Московську область також атакували безпілотники – щонайменше 10;

над Орловською областю нібито "збили" 20 БпЛА;

на Ростовщині також намагалася працювати російська "певео";

2 безпілотниками було атаковано Тульську область, в результаті чого 3 особи постраждали,

над Чорним морем нібито знищили 3 керовані ракети "Нептун-МД".

Атака на Росію: дивіться відео

Серйозні наслідки є у Саратовській області, де українські дрони відпрацювали успішно, – горить нафтобаза "Комбінат Кристал" в Енгельсі, а ще уламки пошкодили ЖК.

Також дрони атакували Мічуринськ у Тамбовській області. Кілька вибухів чули місцеві вночі.

Як уточнили у Центрі протидії дезінформації, під прицілом був завод "Прогрес".

Росіяни бідкалися, що дороги довкола об'єкту на деякий час перекрили, на місце приїхали пожежники, які гасили полум'я.

Кажуть, що було уражено центральний цех, після чого обвалився дах. Постраждали троє людей, двоє наразі госпіталізовані.

Атака на Рязань: дивіться відео

До слова, "Прогрес" випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки, а також широкий спектр електротехніки цивільного призначення, обладнання для газо- та нафтопроводів.

Неспокійно було й у рязанському Дягілєво, де знаходиться однойменна авіабаза. Там також сталася пожежа. Росіяни стверджують, що горіли господарські будівлі. Однак, у Генштабі ЗСУ розповіли, що було зафіксовано десятки вибухів в районі цілей.

Атака на "Дягілєво": дивіться відео