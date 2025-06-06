Под ударом была Москва, завод "Прогресс" и аэродром "Дягилево". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Какие последствия атаки на Россию 6 июня

Ночью Россию атаковали по меньшей мере 174 дронов.

В минобороны России утверждают, что они были сбиты над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, Московским регионом и оккупированным Крымом:

в Калужской области "певео" якобы уничтожила 5 БпЛА, а обломки упали на автодорогу, повреждены 4 автомобиля; пассажиры, говорят, серьезных травм не получили;

Московскую область также атаковали беспилотники – по меньшей мере 10;

над Орловской областью якобы "сбили" 20 БпЛА;

на Ростовщине также пыталась работать российская "певео";

2 беспилотниками было атаковано Тульскую область, в результате чего 3 человека пострадали,

над Черным морем якобы уничтожили 3 управляемые ракеты "Нептун-МД".

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Серьезные последствия есть в Саратовской области, где украинские дроны отработали успешно – горит нефтебаза "Комбинат Кристалл" в Энгельсе, а еще обломки повредили ЖК.

Также дроны атаковали Мичуринск в Тамбовской области. Несколько взрывов слышали местные ночью.

Как уточнили в Центре противодействия дезинформации, под прицелом был завод "Прогресс".

Россияне жаловались, что дороги вокруг объекта на некоторое время перекрыли, на место приехали пожарные, которые тушили пламя.

Говорят, что был поражен центральный цех, после чего обвалилась крыша. Пострадали три человека, двое пока госпитализированы.

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К слову, "Прогресс" выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, оборудование для газо- и нефтепроводов.

Неспокойно было и в рязанском Дягилево, где находится одноименная авиабаза. Там также произошел пожар. Россияне утверждают, что горели хозяйственные постройки. Однако, в Генштабе ВСУ рассказали, что было зафиксировано десятки взрывов в районе целей.

Атака на "Дягилево": смотрите видео