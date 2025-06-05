Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у четвер, 5 червня.

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Чи готує Росія відповідь на атаку

За словами Дональда Трампа, те, що відбувається з Росією та Україною, "дуже сумно".

Я хотів би, щоб це закінчилося. Але ми отримуємо новини, що будуть бойові дії. Щось сталося кілька днів тому, і тепер вони (росіяни, – 24 Канал) готують відповідь. І, знаєте, це недобре. Я незадоволений цим,

– підкреслив президент США.

Трамп додав, що Владімір Путін отримав сильний удар і, за його словами, "не грає в ігри".

Водночас президент США заявив, що нібито відмовляв Путіна від відповіді на операцію "Павутина", адже йому це "не подобається".

Він (Путін, – 24 Канал) сказав, що не має іншого вибору, як атакувати на основі цього. І це, ймовірно, буде неприємно. Мені це не подобається. Я сказав: "Не робіть цього. Ви не повинні цього робити. Ви повинні це зупинити". Але, знову ж таки, є багато ненависті,

– сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, ввечері 4 червня Трамп повідомив, що провів телефонну розмову із Владіміром Путіним. За його словами, вона тривала понад годину.

Однією з тем їх розмови стала нещодавня атака України на російські аеродроми.