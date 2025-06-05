Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зауважив, що Кіт Келлог прокоментував спецоперацію СБУ "Павутина" з позиції громадянина держави, яка володіє ядерною тріадою. Сполученим Штатам складно зрозуміти Україну, яка вже не має такої тріади.

Що змінила спецоперація "Павутина"

Рейтерович додав, що частину цієї тріади – зокрема, бомбардувальники та балістичні ракети – Україна передала Росії відповідно до Будапештського меморандуму за посередництва США.

"Чи є заява Келлога натяком для України більше не проводити подібних операцій? Думаю, все не так однозначно і примітивно. Американці були радше розгублені – не знали, як реагувати. Це справді суттєво змінює ситуацію, і тепер у них виникають реальні труднощі: як діяти далі і, власне, як переосмислювати систему оборони", – сказав Ігор Рейтерович.

Важливо! Спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог в ефірі Fox News прокоментував операцію СБУ "Павутина". Він припустив, що знищення стратегічної авіації Росії може спричинити загострення конфлікту. На його думку, дії СБУ завдали серйозного удару по іміджу Кремля.

Він також зауважив, що подібна загроза може постати й перед певними підрозділами самих США. Україна, за його словами, створила прецедент, який показав американцям: спочивати на лаврах – не варто.

До війни нового типу потрібно готуватися вже зараз. А це завжди складно, дорого і вимагає зусиль, на які вони не були готові. Проте тепер їм доведеться це робити. Келлог, радше, намагався на це натякнути і підкреслити, наскільки це важливо,

– пояснив Рейтерович.

Рейтерович також наголосив, що Україна продовжить здійснювати подібні спецоперації, адже має на це повне право, закріплене у Статуті Організації Об'єднаних Націй.