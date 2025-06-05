Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Чи змінять дрони з ШІ ситуацію на фронті

У СБУ повідомили, що під час операції "Павутина" деякі безпілотники втрачали зв’язок, але автоматично переходили на виконання місії за попередньо заданим маршрутом, керуючись штучним інтелектом.

Аналітики зазначають, що і Україна, і Росія вже частково інтегрували ШІ у операції безпілотників, однак наразі не застосовують цю технологію в широкому масштабі на полі бою. В ISW вважають, що говорити про технологічну революцію з використанням ШІ та машинного навчання – поки що зарано, навіть з урахуванням операції "Павутина".

Експерти підкреслюють, що обом сторонам доведеться виділити більше часу, випробувань та інвестицій, аби почати масове розгортання таких безпілотників на фронті.