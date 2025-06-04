Зеленський розповів, скільки літаків втратила Росія під час операції "Павутина" / Фото GettyImages

Нещодавно Україна під час операції "Павутина", яку проводила СБУ, уразила 41 російський літак. Президент Володимир Зеленский повідомив, що половина з них не піддається відновленню.