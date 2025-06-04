Повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.
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Нещодавно Україна під час операції "Павутина", яку проводила СБУ, уразила 41 російський літак. Президент Володимир Зеленский повідомив, що половина з них не піддається відновленню.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.
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