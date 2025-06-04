Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар спецпредставника Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога в етері Fox News.

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США про можливі наслідки спецоперації СБУ

За словами спецпосланця, знищення частини авіації у межах операції "Павутина" завдало передусім психологічного ефекту, попри великі матеріальні збитки. Також він назвав атаку серйозним ударом по іміджу Росії.

Келлог попередив, що атака може призвести до підвищення ризику ескалації російсько-української війни. Водночас, за його словами, США прагне уникнути погіршення ситуації.

Коли ви атакуєте частину національної системи виживання супротивника, яка є його тріадою, це означає, що ваш рівень ризику підвищується, тому що ви не знаєте, що збирається зробити інша сторона,

– сказав спецпредставник.

Нагадаємо, що 1 червня СБУ здійснила спецоперацію "Павутина", внаслідок якої було знищено чи пошкоджено 41 російський літак на 4 різних аеродромах. Західні представники та ЗМІ почали називати операцію "переломним моментом у війні". Так, американський Axios назвав удар по стратегічній авіації Росії таким, що може вплинути на глобальні стратегії ведення війни.