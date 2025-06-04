Про це розповідає 24 Канал з посиланням на аналіз Axios. Масштабна операція СБУ під назвою "Павутина", яку провели 1 червня проти стратегічної авіації Росії, вже увійшла в історію як одна з найуспішніших.

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Поки світ вагався, Україна діяла

Дії українських спецслужб стали не просто болючим ударом для Кремля, а й серйозним сигналом для всього світу. Американські аналітики зазначають, щр влучне використання недорогих дронів змінює саму концепцію війни, а російські блогери вже порівнюють атаку з новим "Перл-Харбором".

Геніальне використання Україною недорогих безпілотників має величезні наслідки не лише для цієї війни, але й для майбутніх конфліктів,

– зазначають аналітики.

Удар по базах стратегічної авіації Росії, що регулярно атакувала українські міста крилатими ракетами, був ретельно підготовлений понад півтора року.

Ця операція також актуалізувала давні побоювання Пентагону щодо можливості використання комерційної інфраструктури для військових атак – наприклад, китайських контейнеровозів, які потенційно можуть містити ракетні установки.

Україна ж, не маючи розкішних арсеналів чи миттєвої міжнародної допомоги, продемонструвала, що рішучість, технології та стратегія можуть замінити тисячі тонн зброї.