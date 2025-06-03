Стрімка та гнівна реакція в Росії підтвердила: Україна знищила вразливість, яку довго ігнорували – критично важливі й дорогі літаки залишали просто неба в глибокому тилу, вважаючи їх у безпеці. Це черговий приклад того, як дронові технології змінюють сучасну війну, передає 24 Канал із посиланням на The Washinghton Post.

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"Павутина" загнала Путіна у глухий кут

У соцмережах з'явилися відео та свідчення, які демонструють паніку, розгубленість, а згодом – лють проросійських коментаторів. Губернатори з кількох регіонів, зокрема Сибіру, повідомили про атаки дронів. Очевидці знімали дим над аеродромами та ділилися шоком. Промілітарні блогери охрестили атаку "Перл-Гарбором Росії".

Російські військові блогери давно критикували відсутність укриттів для літаків. Самуель Бендетт, аналітик з Центру військово-морського аналізу (США), зазначив, що системи ППО баз, ймовірно, були налаштовані на виявлення великих дронів, але не помітили FPV-дрони, які буквально "проповзли під радаром".

Офіційні російські ЗМІ залишились мовчазними. За даними "Агентства", "Перший канал" і "Росія-1" присвятили атаці лише по 40 секунд ефірного часу, а вже в понеділок новина зникла з випусків.

Найрозумніше, що Путін може зробити зараз – не відповідати негайно. У нього небагато виграшних варіантів,

– написав політолог Володимир Пастухов з Лондона.

Він зауважив, що Путін у глухому куті, адже "в України немає подібних об'єктів, які можна було б знищити без пекельних жертв серед цивільного населення та величезної шкоди довкіллю… що ще більше травмувало б і без того розгубленого Трампа".

Проросійський блогер Михайло Звінчук (Rybar) визнав, що удар завдав "морально-психологічної шкоди" й створив "колосальну напругу" в суспільстві.

Військовий аналітик Ян Матвєєв назвав атаку "прямим і дуже болючим ударом по ядерній тріаді", який знищив "рідкісні та дорогі бомбардувальники".

Тим часом для українського суспільства ця операція стала ковтком надії після трьох років повномасштабної війни та зростаючого тиску з боку США піти на поступки без гарантій безпеки.

Ця операція повністю змінює уявлення про реальність – як у Росії, так і у світі. Наші вороги тепер змушені визнати: українські спецслужби здатні проникати навіть на найзахищеніші об'єкти,

– сказав народний депутат Роман Костенко, секретар парламентського комітету з нацбезпеки.