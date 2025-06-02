Своєю чергою удар по російських винищувачах у неділю, 1 червня, виявив вразливість авіабаз у всьому світі. Про це повідомляє оглядач The Washington Post Макс Бут, передає 24 Канал.

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Чим особлива атака на російські аеродроми

"Обидві атаки можуть означати відхід у минуле колись домінантних систем озброєння: лінкорів у 1941 році, пілотованих літаків сьогодні. Рій українських БпЛА, будівництво яких, ймовірно, коштувало десятки тисяч доларів, міг завдати шкоди на суму 2 мільярди доларів найскладнішим літакам Росії", – пише Бут.

На його думку, українські сили виявили критичну вразливість, "яка має позбавити сну кожного генерала у світі".

Якщо українці змогли протягнути безпілотники так близько до великих авіабаз у такій воєнізованій державі, як Росія, що завадить китайцям зробити те ж саме з авіабазами США? Або пакистанцям з індійськими авіабазами? Або північнокорейцям з південнокорейськими авіабазами,

– ідеться у матеріалі.

Тепер військові муситимуть зважати на загрозу з неба, що виходить від дешевих, всюдисущих безпілотників, хоч раніше думали, що вони убезпечили свої авіабази за допомогою електрифікованих парканів і постів охорони.

Як зауважує оглядач, це потребуватиме величезних інвестицій у системи боротьби з БпЛА. Гроші, витрачені на звичайні пілотовані системи озброєння, дедалі більше здаються такими ж марними, як і витрати на кавалерію в 1930-х роках.

Журналіст зазначає, що операція "Павутина" не стане вирішальним ударом по російських військових, як і напад на Перл-Гарбор не був вирішальним ударом по американських військових. Але атака вказала на стійкість і адаптивність України.

"Звичайно, росіяни будують свої власні безпілотники за допомогою Ірану. Але вони постійно відстають на крок або два від українців у перегонах безпілотників, як знову засвідчила недільна операція", – наголошує Макс Бут.

Водночас, Бут припускає, що недільна українська атака може підірвати ядерну стабільність, оскільки ті ж бомбардувальники, які запускають звичайні крилаті ракети проти України, також призначені для запуску ядерної зброї.