Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. За його словами, можливо, дрони були без відеоуправління, але з певним штучним інтелектом, де цілі були закладені у боєголовку.

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Як дрони атакували цілі

Давид Шарп зазначив, що американці та європейці постачають інформацію Україні, яка могла використовуватися для підготовки. Якщо супутникові знімки аеродрому були у доступі українців за добу до операції "Павутина", то СБУ мали усе необхідне та знали, куди бити.

Безпілотники могли бути націлені на певні ділянки з GPS та інерційному наведенні, взявши фотографію за останню добу. Однак раптом цей літак вже злетів або його перемістили, то удар міг бути у місце, де вже нічого не було.

Однак у випадку з українськими ударами було видно, що, як мінімум, щодо частини аеродрому "Белая" було управління операторами дистанційно. Не треба було обов'язково знати, де саме ворожий літак.

Якщо правильно те, що навіть без відеоуправління були безпілотники з певним штучним інтелектом, найімовірніше, передбачається, що цілі були загнані у пам’ять у боєголовці. Це поширена практика, де є можливість пізнавання цілей. Тобто безпілотник сам прилітає, шукає щось схоже на певний літак і атакує його,

– пояснив військовий оглядач.

У цьому випадку якщо літак опинився на відстані 500 метрів, або якщо довелося політати кілька кілометрів, але безпілотник не збитий засобами РЕБ, він знайде машину, про яку не було точної інформації.

Найімовірніше, у цій операції можна було обійтися без знімків з Пентагону. Тому що вони і так у доступі. Засоби дозволяли атакувати цілі завдяки своїм технічним можливостям, навіть без знання, що, де стоїть на стоянці. Навіть якщо їх відвезли вбік за один день після отримання знімків комерційного характеру,

– додав Давид Шарп.

До слова, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів, чи готує Росія удари по Україні у відповідь на операцію "Павутина". За його словами, ворог ще має засоби для атак, тому українським військовим необхідно бути максимально обережними. Однак поки що однозначних сигналів про загрозу немає.