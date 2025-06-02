Зеленський розповів про операцію СБУ на саміті у Вільнюсі. Про це повідомляє 24 Канал.

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Зеленський розповів про операцію "Павутина"

За словами Зеленського, операція продемонструвала, чого справді вартує Росія, в України є кращі тактичні можливості, ніж у ворога. Переговори краще вести, коли Росія у слабкій позиції.

Президент наголосив, що саме Україна здатна зупинити Росію і запобігти поширенню її агресивної війни.

Зараз більш ніж будь-коли нам потрібні інвестиції, нам потрібне ППО, зокрема Patriot, ракети для них. По-друге, нам треба зробити все, аби дипломатія не була порожньою. Наша делегація зараз у Стамбулі, і ми готові робити усі потрібні кроки до миру,

– зазначив Зеленський.

Перший крок, за його словами – це гуманітарні дії, а саме звільнення полонених, повернення викрадених дітей і припинення вогню.

Якщо ж Росія не піде на зустріч у мирних ініціативах, то Зеленський закликає запровадити наступний пакет санкцій, що повинен фокусуватися на нафтовій та банківській сферах російської економіки.