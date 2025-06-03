Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, возможно, дроны были без видеоуправления, но с определенным искусственным интеллектом, где цели были заложены в боеголовку.

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Как дроны атаковали цели

Давид Шарп отметил, что американцы и европейцы поставляют информацию Украине, которая могла использоваться для подготовки. Если спутниковые снимки аэродрома были в доступе украинцев за сутки до операции "Паутина", то СБУ имели все необходимое и знали, куда бить.

Беспилотники могли быть нацелены на определенные участки с GPS и инерционном наведении, взяв фотографию за последние сутки. Однако вдруг этот самолет уже взлетел или его переместили, то удар мог быть в место, где уже ничего не было.

Однако в случае с украинскими ударами было видно, что, как минимум, по части аэродрома "Белая" было управление операторами дистанционно. Не надо было обязательно знать, где именно вражеский самолет.

Если правильно то, что даже без видеоуправления были беспилотники с определенным искусственным интеллектом, вероятнее всего, предполагается, что цели были загнаны в память в боеголовке. Это распространенная практика, где есть возможность опознавания целей. То есть беспилотник сам прилетает, ищет что-то похожее на определенный самолет и атакует его,

– объяснил военный обозреватель.

В этом случае если самолет оказался на расстоянии 500 метров, или если пришлось полетать несколько километров, но беспилотник не сбит средствами РЭБ, он найдет машину, о которой не было точной информации.

Вероятнее всего, в этой операции можно было обойтись без снимков из Пентагона. Потому что они и так в доступе. Средства позволяли атаковать цели благодаря своим техническим возможностям, даже без знания, что, где стоит на стоянке. Даже если их увезли в сторону за один день после получения снимков коммерческого характера,

– добавил Давид Шарп.

К слову, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил, готовит ли Россия удары по Украине в ответ на операцию "Паутина". По его словам, враг еще имеет средства для атак, поэтому украинским военным необходимо быть максимально осторожными. Однако пока однозначных сигналов об угрозе нет.