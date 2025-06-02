Согласно мониторам, за день до атаки на аэродроме находилось 39 Ту-22М3, 30 МиГ-31, 7 Ту-160, 6 Ту-95МС, 2 Ил-78М, 2 Ан-12, 6 Ан-26, передает 24 Канал.

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Что известно

В сети появились первые спутниковые снимки уже после атаки 1 июня. На распространенных кадрах видно по меньшей мере 3 уничтоженных и один вероятно уничтоженный Ту-95МС, а также один уничтоженный и три вероятно уничтоженных Ту-22М3.

Последствия удара по аэродрому "Белая" / Фото @CSBiggers

"Белая" после атаки дронов / Фото @CSBiggers

Напомним, что операция по поражению российских аэродромов называется "Паутина". Ее готовили полтора года. Для реализации было использовано 117 ударных дронов.

Известно, что сначала СБУ контрабандой отправила в Россию FPV-дроны, а впоследствии – мобильные деревянные домики. Позже на территории агрессора дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. 1 июня крыши домов дистанционно открыли, после чего дроны полетели атаковать российские бомбардировщики.