Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что ищут российские силовики в Челябинске

Российские силовики прибыли в складское помещение в Челябинске, где якобы могли собирать контейнеры с FPV-дронами, которые были предназначены для атаки на российские аэропорты 1 июня. Правоохранители страны-агрессора выясняют, не является ли этот след ложным.

Ранее журналисты по опубликованным фото якобы установили возможное место сборки дронов-камикадзе. Предполагается, что компоненты якобы могли быть ввезены из Казахстана – соседнего с Челябинской областью государства. Предварительно, помещение на Свердловском тракте арендовали за 350 тысяч рублей в месяц.

Склад в Челябинске, где, как утверждают россияне, якобы собирали дроны для атаки на их аэропорты 1 июня / Фото российских СМИ

Сейчас российские силовики проводят осмотр склада, расположенного в промышленной зоне Челябинска, в 5 километрах от центра города. Правоохранители опрашивают арендаторов соседних помещений, просматривают записи камер видеонаблюдения и устанавливают, кто именно арендовал склад.

По предварительным данным, помещение было арендовано через агентство, а самих арендодателей уже задержали. Сейчас склад пустой, от дронов простыл и след, а специалисты взяли образцы для проверки на наличие взрывчатых веществ.

К слову, Владимир Зеленский рассказал, что в рамках операции "Паутина" по российским авиабазам было запущено 117 дронов. Всего было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет врага на аэродромах базирования.

В СБУ, в свою очередь, добавили, что Россия из-за этой украинской операции потеряла 7 миллиардов долларов США на авиации. Больше деталей в службе анонсировали предоставить позже.