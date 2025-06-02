Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що шукають російські силовики у Челябінську

Російські силовики прибули до складського приміщення в Челябінську, де нібито могли збирати контейнери з FPV-дронами, що були призначені для атаки на російські аеропорти 1 червня. Правоохоронці країни-агресорки з'ясовують, чи не є цей слід хибним.

Раніше журналісти за опублікованими фото буцімто встановили можливе місце збирання дронів-камікадзе. Припускається, що компоненти начебто могли бути ввезені з Казахстану – сусідньої до Челябінської області держави. Попередньо, приміщення на Свердловському тракті орендували за 350 тисяч рублів на місяць.

Склад у Челябінську, де, як стверджують росіяни, нібито збирали дрони для атаки на їхні аеропорти 1 червня / Фото російських ЗМІ

Наразі російські силовики проводять огляд складу, розташованого в промисловій зоні Челябінська, за 5 кілометрів від центру міста. Правоохоронці опитують орендарів сусідніх приміщень, переглядають записи камер відеоспостереження та встановлюють, хто саме орендував склад.

За попередніми даними, приміщення було орендоване через агентство, а самих орендодавців вже затримали. Наразі склад порожній, від дронів простиг і слід, а фахівці взяли зразки для перевірки на наявність вибухових речовин.

До слова, Володимир Зеленський розповів, що у межах операції "Павутина" по російських авіабазах було запущено 117 дронів. Загалом було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет ворога на аеродромах базування.

У СБУ, своєю чергою, додали, що Росія через цю українську операцію втратила 7 мільярдів доларів США на авіації. Більше деталей у службі анонсували надати згодом.