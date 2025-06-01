Експерт з авіації Костянтин Криволап в етері 24 Каналу зазначив, що в межах спецоперації "Павутина" був завданий фантастичний удар, після якого Росії оговтатись буде неможливо.

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Ракетних ударів поменшає, але загроза атак залишається

Росія, як зауважив авіаексперт, не виготовляє ні Ту-95, ні Ту-160, ні Ту-22м3 – бомбардувальник, яким росіяни намагались замінити всю стратегічну авіацію. Він розповів, що у росіян були великі плани щодо перспективного авіакомплексу дальньої авіації "Посланник", роботи почали у 2007 році. Були заяви, що в кінці 2025 року в частини надійдуть 30 – 50 цих літаків, але це просто розмови, досі нічого не було представлено.

Те, що застосовувати крилаті ракети Росія буде значно менше, це стовідсотково. Росіяни вже не вийдуть на ті цифри, що були. Більше не здатні будуть запустити по 100 крилатих ракет за ніч ніколи,

– озвучив Криволап.

Однак для України основна загроза, з його слів, залишається не від крилатих ракет, а від дронів різних типів, зокрема "Шахедів". Їх росіяни модернізують. В них буде надалі застосовуватися більша реактивна тяга, що збільшить їх швидкість. Крім того, ворог планує покращити супротив засобам РЕБ і бойову частину своїх безпілотників.

Не варто забувати й про комплекси "Іскандер-М", це балістика, якою росіяни також атакують на додаток до "Шахедів". Найближчим часом росіяни будуть намагатися вдарити потужно, застосувавши балістичні ракети,

– спрогнозував авіаексперт.

Нагадаємо, в СБУ, яка здійснила спецоперацію з ураження російських бомбардувальників під назвою "Павутина", повідомили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була атакована 1 червня, становить 7 мільярдів доларів.