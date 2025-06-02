По данным СБУ, операция нанесла России ущерб на сумму около 7 миллиардов долларов. Уничтожено 34% российских носителей крылатых ракет, передает 24 Канал.

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Что показала операция "Паутина" и какие будут последствия

В Институте изучения войны отметили, что Украина продолжает совершенствовать технологии и тактику использования беспилотников, чтобы успешно поражать российскую военную инфраструктуру в тылу.

СБУ инновационно использовала грузовики для запуска FPV-дронов непосредственно на территории России вблизи целей. Это позволило:

избежать действия российских систем радиоэлектронной борьбы;

не дать оккупантам достаточно времени на реагирование;

впервые осуществить атаку дронами во время войны по объекту в Сибири.

Применение именно FPV-дронов, а не больших летательных дронов, позволило сохранить внезапность, нанести максимальный ущерб и уменьшить окно для ответа со стороны России.

Аналитики отмечают, что операция по поражению стратегической авиации может хотя бы временно ограничить способность России к атакам дронами и ракетами на Украину.

1 июня СБУ атаковала самолеты, из которых Россия запускает крылатые ракеты по Украине, а также системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые используются для обнаружения ПВО Украины и координации действий российских истребителей.

Враг регулярно применяет Ту-95 и Ту-22М3 для атак крылатыми ракетами Х-101/Х-555 и Х-59/69 по Украине. Ранее сбитие самолетов А-50 уже временно ограничивало активность российской авиации над Украиной.

Операция "Паутина" заставит российское руководство рассматривать возможность перегруппировки систем ПВО для покрытия более широкой территории и, вероятно, развертывания мобильных групп ПВО, которые смогут быстро реагировать на подобные атаки в будущем.

Кремлю, вероятно, будет сложно восстановить авиатехнику, уничтоженную или поврежденную украинскими силами.

Украинские источники в последнее время отмечали, что Россия все чаще использует самолеты Су, а не стратегические бомбардировщики, для запуска крылатых ракет. Вероятно, это связано с нежеланием рисковать остатками стратегической авиации, что свидетельствует об обеспокоенности Москвы относительно ограниченного количества таких самолетов.