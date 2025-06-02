Відповідно до моніторів, за день до атаки на аеродромі перебувало 39 Ту-22М3, 30 МіГ-31, 7 Ту-160, 6 Ту-95МС, 2 Іл-78М, 2 Ан-12, 6 Ан-26, передає 24 Канал.

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Що відомо

У мережі з'явилися перші супутникові знімки вже після атаки 1 червня. На поширених кадрах видно щонайменше 3 знищених і один ймовірно знищений Ту-95МС, а також один знищений і три ймовірно знищених Ту-22М3.

Наслідки удару по аеродрому "Бєлая" / Фото @CSBiggers

"Белая" після атаки дронів / Фото @CSBiggers

Нагадаємо, що операція з ураження російських аеродромів має назву "Павутина". Її готували півтора роки. Для реалізації було використано 117 ударних дронів.

Відомо, що спершу СБУ контрабандою відправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території агресора дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. 1 червня дахи будинків дистанційно відкрили, після чого дрони полетіли атакувати російські бомбардувальники.