Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната для "Украинской правды".

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Может ли Россия атаковать в ответ на операцию СБУ

Юрий Игнат объяснил, что авиацию необходимо разделять: та, которая работает на тактическую глубину, применяется на фронте постоянно.

По его словам, самолеты Су-30, Су-35, Су-34 регулярно атакуют КАБами Сумщину, Запорожское и Донецкое направления.

Тем временем стратегическая авиация может вылететь в район пусков, в частности в Саратовскую область России, и оттуда выпустить ракеты.

Угроза – это когда есть информация, что самолеты, предположительно, снаряжаются ракетами или на аэродромы временного или постоянного базирования подвозятся средства поражения. Тогда это угрожающе для нас, надо ожидать атак. Пока однозначных сигналов нет,

– подчеркнул Игнат.

По его словам, Россия имеет средства и во время операции "Паутина" были уничтожены далеко не все самолеты российской стратегической авиации. Именно поэтому и Силам обороны, и Воздушным силам нужно быть максимально осторожными.

Юрий Игнат также призвал быть внимательными всех украинцев, ведь от российских пропагандистов сейчас активно звучат угрозы.