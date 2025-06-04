Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на анализ Axios. Масштабная операция СБУ под названием "Паутина", которую провели 1 июня против стратегической авиации России, уже вошла в историю как одна из самых успешных.

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Пока мир колебался, Украина действовала

Действия украинских спецслужб стали не просто болезненным ударом для Кремля, но и серьезным сигналом для всего мира. Американские аналитики отмечают, что точное использование недорогих дронов меняет саму концепцию войны, а российские блогеры уже сравнивают атаку с новым "Перл-Харбором".

Гениальное использование Украиной недорогих беспилотников имеет огромные последствия не только для этой войны, но и для будущих конфликтов,

– отмечают аналитики.

Удар по базам стратегической авиации России, регулярно атаковавшей украинские города крылатыми ракетами, был тщательно подготовлен более полутора лет.

Эта операция также актуализировала давние опасения Пентагона относительно возможности использования коммерческой инфраструктуры для военных атак – например, китайских контейнеровозов, которые потенциально могут содержать ракетные установки.

Украина же, не имея роскошных арсеналов или мгновенной международной помощи, продемонстрировала, что решимость, технологии и стратегия могут заменить тысячи тонн оружия.