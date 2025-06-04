Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в эфире Fox News.

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США о возможных последствиях спецоперации СБУ

По словам спецпосланника, уничтожение части авиации в рамках операции "Паутина" нанесло прежде всего психологический эффект, несмотря на большие материальные убытки. Также он назвал атаку серьезным ударом по имиджу России.

Келлог предупредил, что атака может привести к повышению риска эскалации российско-украинской войны. В то же время, по его словам, США стремится избежать ухудшения ситуации.

Когда вы атакуете часть национальной системы выживания противника, которая является его триадой, это означает, что ваш уровень риска повышается, потому что вы не знаете, что собирается сделать другая сторона,

– сказал спецпредставитель.

Напомним, что 1 июня СБУ осуществила спецоперацию "Паутина", в результате которой был уничтожен или поврежден 41 российский самолет на 4 различных аэродромах. Западные представители и СМИ начали называть операцию "переломным моментом в войне". Так, американский Axios назвал удар по стратегической авиации России таким, что может повлиять на глобальные стратегии ведения войны.