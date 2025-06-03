Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Ермака.

Смотрите также Ермак и первый вице-премьер Свириденко прилетели в США

О чем говорили Ермак и Келлог

Андрей Ермак рассказал, что совместно с Китом Келлогом они обсудили ситуацию на фронте, результаты встреч в Стамбуле, важность усиления санкций против России и оборонную помощь Украине.

Кроме этого, разговор коснулся и темы похищенных Россией детей. Ермак отметил, что Украина передала России списки и ждет ответа. Глава Офиса президента подчеркнул, что важно вернуть детей домой – Киев ценит, что США включены в процесс.

Я сказал, что Россия делает все, чтобы не прекращать огонь. И этому стоит положить конец через силу, потому что Украина сделала все, чтобы война прекратилась. Но если Россия не прекращает огонь добровольно, мы вынуждены проводить операции и уничтожать их военный потенциал,

– указал Ермак.

Глава ОП выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и всему американскому народу, обеим партиям за поддержку Украины.

Как прошла встреча со спецпредставителем Келлогом / фото Офиса президента

Заметим, что во время переговоров в Стамбуле россияне фактически признали факт похищения украинских детей. Когда Украина заявила, что Россия похитила 20 тысяч детей, в ответ услышала, что речь идет максимум о сотнях.