Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

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Украина настаивает на возвращении детей

Андрей Ермак объяснил, что речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях.

Председатель ОП напомнил, что еще в марте этого года во время встречи в Джидде Украина подтвердила свою готовность к 30-дневному прекращению огня с гуманитарной составляющей.

По его словам, именно возвращение украинских детей является неотъемлемой частью справедливого и длительного мира, а также ключевым элементом доверия и "первым тестом на искренность намерений".

Ждем ответа. Мяч на поле России. Настоящая добросовестность – это не слова, а действия. И теперь самое время это доказать,

– подытожил Ермак.

Министр обороны Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию, также подтвердил, что возвращение детей является приоритетом.

Напомним, 2 июня в сети также опубликовали полную версию меморандума, который Украина передала России. В этом документе прописано пять разделов, в которых четко указаны предложения Украины для будущего миротворческого процесса.

Так, среди ключевых принципов соглашения является полное и безусловное прекращение огня на суше, море и в воздухе как предпосылка для переговоров, возвращение депортированных украинских детей, обмен всех военнопленных ("всех на всех"), освобождение Россией всех гражданских заложников, обеспечение длительного мира и безопасности.