Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Изменят ли дроны с ИИ ситуацию на фронте

В СБУ сообщили, что во время операции "Паутина" некоторые беспилотники теряли связь, но автоматически переходили на выполнение миссии по предварительно заданному маршруту, руководствуясь искусственным интеллектом.

Аналитики отмечают, что и Украина, и Россия уже частично интегрировали ИИ в операции беспилотников, однако пока не применяют эту технологию в широком масштабе на поле боя. В ISW считают, что говорить о технологической революции с использованием ИИ и машинного обучения – пока рано, даже с учетом операции "Паутина".

Эксперты подчеркивают, что обеим сторонам придется выделить больше времени, испытаний и инвестиций, чтобы начать массовое развертывание таких беспилотников на фронте.