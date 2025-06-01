Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ. Среди изувеченных воздушных судов – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78.

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Новое видео операции "Паутина"

В результате спецоперации, ход которой контролировал лично Владимир Зеленский, а реализовывал председатель СБУ Василий Малюк и его коллектив, поражен 41 российский самолет.

На кадрах зафиксированы удары FPV-дронов СБУ по 4 вражеским аэродромам – "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Именно там базировалась стратегическая авиация, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

СБУ показала уникальные кадры спецоперации: смотрите видео

Во время проведения операции была применена современная технология управления БпЛА, которая сочетает автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора,

– говорится в сообщении.

В частности, часть БпЛА в связи с потерей сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. А после приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть.

Напомним, что ориентировочная стоимость пораженной техники превышает 7 миллиардов долларов США.