Возможности восстановления российской авиации оценили в Defense Express, передает 24 Канал. В частности, для прохождения полного цикла испытаний в рамках проекта ПАК ДА необходимо 10 – 20 лет.

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Что известно о пораженной авиации

Новые стратегические бомбардировщики в России не производят с середины 90-х годов, а реальные возможности в краткосрочной перспективе завязаны только на использовании советского запаса неоснащенных корпусов машин.

В частности, это касается Ту-160М2, которые собирают из того, что было произведено в СССР.

С 2022 года россияне смогли собрать 2 машины, еще 2 находятся на разных стадиях производства, а другие Ту-160 только проходят модернизацию. Всего у страны-агрессора по разным оценкам от 12 до 18 этих бортов, из которых 5 – сейчас на заводе в Казани.

Ту-95 пока не производят и не собирают.

Всего в России есть от 40 до 60 Ту-95МС, из которых не все в "летном" состоянии. С 2013 года только от 18 до 27 этих самолетов прошли модернизацию для использования Х-101 – это Ту-95МСМ. К тому же в эту версию модернизировали только Ту-95МС-16 (всего 57 выпущенных, до 38 могло быть в России), а возможностей переработки с Ту-95МС-6 (31 выпущенный, все могли быть в России), по имеющейся информации, нет.

Ту-22М3 – это дальний, а не стратегический бомбардировщик, который несет только высокоскоростные Х-22 и Х-32.

Страна-агрессор имеет менее 55 единиц – самолеты поражали на земле и сбивали, остальные – не все в "летном" состоянии. Программа по модернизации Ту-22М3 до уровня Ту-22М3М "сильно буксует", известно о возможности собрать около 6 новых из корпусов времен СССР, простоявших под открытым небом 30 лет.

Когда Россия сможет восстановить потери

Аналитики считают, что возможность восстановления российских потерь – это объективно только о производстве нового самолета.

К слову, проект ПАК ДА, он же "Изделие 80", для замены всех Ту-95МС и Ту-22М3, должен был подняться в небо в 2025 году с очень оптимистичным сроком приема на вооружение в 2027 году. Однако в 2021 году в России только утвердили его окончательное очертание.

Сейчас известно лишь о наличии статического образца для проведения наземных испытаний. Итак, до первого полета и прохождения всего цикла испытаний, только после чего начинается серийное производство – еще далеко.

Возможно лет 10 – 20, хотя вообще есть сомнение в реальной возможности России довести дело до конца, как минимум, в ключе реализаций всех "аналоговнетних" обещаний по ПАК ДА,

– пишут аналитики.

Для расчета потерь врага только в стратегических бомбардировщиках путем оценки стоимости замены необходимо узнать стоимость программы создания ПАК ДА – сумму разделить на стоимость произведенных самолетов и добавить цену их построения.

Поскольку стратегические бомбардировщики это "искусственный товар", их реальная стоимость очень высока как раз из-за стоимости разработки, которую разделяют на очень малое количество машин.

Восстановление потерь в стратегических бомбардировщиках для РФ – это о действительно миллиардных убытках, при этом значительно больше 7 миллиардов долларов, а также о средне и долгосрочной перспективе,

– считают в Defense Express.

К примеру, американский B-2 Spirit, на который должен быть похожим российский ПАК ДА, по подобному методу расчета, обошелся в 2,13 миллиарда долларов за самолет – в общем построили только 21 бомбардировщик.