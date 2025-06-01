Можливості відновлення російської авіації оцінили в Defense Express, передає 24 Канал. Зокрема, для проходження повного циклу випробувань у межах проєкту ПАК ДА необхідно 10 – 20 років.

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Що відомо про уражену авіацію

Нові стратегічні бомбардувальники в Росії не виробляють з середини 90-х років, а реальні можливості в короткостроковій перспективі зав'язані лише на використанні радянського запасу неоснащених корпусів машин.

Зокрема, це стосується Ту-160М2, які збирають з того, що було вироблено у СРСР.

З 2022 року росіяни змогли зібрати 2 машини, ще 2 знаходяться на різних стадіях виробництва, а інші Ту-160 лише проходять модернізацію. Загалом у країни-агресорки за різними оцінками від 12 до 18 цих бортів, з яких 5 – зараз на заводі у Казані.

Ту-95 наразі не виробляють та не збирають.

Загалом у Росії є від 40 до 60 Ту-95МС, з яких не всі у "льотному" стані. З 2013 року лише від 18 до 27 цих літаків пройшли модернізацію для використання Х-101 – це Ту-95МСМ. До того ж у цю версію модернізували лише Ту-95МС-16 (загалом 57 випущених, до 38 могло бути у Росії), а можливостей перероблення з Ту-95МС-6 (31 випущений, усі могли бути у Росії), за наявною інформацією, немає.

Ту-22М3 – це дальній, а не стратегічний бомбардувальник, який несе лише високошвидкісні Х-22 та Х-32.

Країна-агресорка має менш як 55 одиниць – літаки уражали на землі та збивали, решта – не всі у "льотному" стані. Програма з модернізації Ту-22М3 до рівня Ту-22М3М "сильно буксує", відомо про можливість зібрати близько 6 нових із корпусів часів СРСР, що простояли просто неба 30 років.

Коли Росія зможе відновити втрати

Аналітики вважають, що можливість відновлення російських втрат – це об'єктивно лише про виробництво нового літака.

До слова, проєкт ПАК ДА, він же "Изделие 80", для заміни всіх Ту-95МС та Ту-22М3, мав піднятися в небо у 2025 році з дуже оптимістичним строком приймання на озброєння у 2027 році. Однак у 2021 році в Росії лише затвердили його остаточний обрис.

Наразі відомо лише про наявність статичного зразка для проведення наземних випробувань. Отже, до першого польоту та проходження всього циклу випробувань, лише після чого починається серійне виробництво – ще далеко.

Можливо років 10 – 20, хоча взагалі є сумнів у реальній можливості Росії довести справу до кінця, як мінімум, у ключі реалізацій усіх "аналоговнєтних" обіцянок щодо ПАК ДА,

– пишуть аналітики.

Для обрахунку втрат ворога лише у стратегічних бомбардувальниках шляхом оцінки вартості заміни необхідно дізнатися вартість програми створення ПАК ДА – суму розділити на вартість вироблених літаків та додати ціну їх побудови.

Оскільки стратегічні бомбардувальники це "штучний товар", їхня реальна вартість дуже висока якраз через вартість розробки, яку розділяють на дуже малу кількість машин.

Відновлення втрат у стратегічних бомбардувальниках для РФ – це про дійсно мільярдні збитки, при цьому значно понад 7 мільярдів доларів, а також про середньо та довгострокову перспективу,

– вважають у Defense Express.

До прикладу, американський B-2 Spirit, на який має бути схожим російський ПАК ДА, за подібним методом обрахунку, обійшовся у 2,13 мільярда доларів за літак – загалом побудували лише 21 бомбардувальник.