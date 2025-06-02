Так, речниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала операцію "Павутина". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
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Як у Трампа відреагували на операцію "Павутина"
Керолайн Левітт відповіла на запитання журналістів про реакцію Дональда Трампа на операцію України.
Реакція полягає в тому, що ця війна повинна закінчитися,
– заявила речниця Білого дому.
Також Левітт сказала, що ця війна була жорстокою "з обох сторін". Наголосила, що загинуло занадто багато людей.
Окрім того, речниця Білого дому додала, що президент США хоче, щоб війна завершилася за столом переговорів. За словами Левітт, Трамп дав це зрозуміти обом лідерам як публічно, так і приватно.
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Операція "Павутина": головне
- Служба безпеки України 1 червня провела безпрецедентну й унікальну спецоперацію з одночасного ураження 4 військових аеродромів у тилу Росії, де дислокується авіація агресора.
- Глава СБУ Василь Малюк заявив, що унаслідок ударів дронами був уражений 41 літак. Серед них – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.
- Генерал-лейтенант розповів, що завдання щодо знищення ворожих бомбардувальників поставив президент. Володимир Зеленський особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники СБУ.
- Спецоперацію "Павутина" готували понад 1,5 року. Василь Малюк очолював робочу команду.
- Дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4 військових аеродромах Росії, – "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново".
- Глава СБУ наголосив, що завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.
- "Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності Росії", – підкреслив Василь Малюк.
- Орієнтовна вартість ураженої російської стратегічної авіації сягає понад 7 мільярдів доларів США.
- Генерал-лейтенант також зауважив, що "Павутина" відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.
- Спочатку СБУ переправила до Росії FPV-дрони, а далі – мобільні дерев'яні будиночки. Уже на території країни-агресорки дрони були заховані під дахи будиночків, які розмістили на вантажівках.
- У потрібний момент дахи дистанційно відкрили. Дрони полетіли уражати визначені цілі, – російські бомбардувальники.
- Василь Малюк констатував, що згідно з законами та звичаями війни Україна відпрацювала абсолютно законні цілі, – військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста.