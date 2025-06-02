Так, речниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала операцію "Павутина". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Як у Трампа відреагували на операцію "Павутина"

Керолайн Левітт відповіла на запитання журналістів про реакцію Дональда Трампа на операцію України.

Реакція полягає в тому, що ця війна повинна закінчитися,

– заявила речниця Білого дому.

Також Левітт сказала, що ця війна була жорстокою "з обох сторін". Наголосила, що загинуло занадто багато людей.

Окрім того, речниця Білого дому додала, що президент США хоче, щоб війна завершилася за столом переговорів. За словами Левітт, Трамп дав це зрозуміти обом лідерам як публічно, так і приватно.

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