Так, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала операцию "Паутина". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Как у Трампа отреагировали на операцию "Паутина"

Кэролайн Левитт ответила на вопрос журналистов о реакции Дональда Трампа на операцию Украины.

Реакция заключается в том, что эта война должна закончиться,

– заявила пресс-секретарь Белого дома.

Также Левитт сказала, что эта война была жестокой "с обеих сторон". Подчеркнула, что погибло слишком много людей.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома добавила, что президент США хочет, чтобы война завершилась за столом переговоров. По словам Левитт, Трамп дал это понять обоим лидерам как публично, так и частным образом.

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Операция "Паутина": главное