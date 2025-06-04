Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа в Truth Social.

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Путін пригрозив відповіддю на операцію "Павутина"

Увечері 4 червня Трамп повідомив, що провів телефонну розмову із Путіним. За його словами, вона тривала понад годину.

Однією з тем їх розмови став нещодавній напад України на російські аеродроми. Він додав, що також вони обговорили й інші атаки, які відбувалися з обох сторін.

Президент Путін дуже рішуче заявив, що він буде змушений відповісти на нещодавній напад на аеродроми,

– повідомив Трамп.

До слова, посольство США у Києві уже попередило своїх громадян про загрозу "значних повітряних атак". У своєму повідомленні вони порекомендували одразу пройти в укриття в разі оголошення повітряної тривоги.

Раніше очільник ЦПД Андрій Коваленко теж закликав українців бути уважними до сигналів повітряних тривог.