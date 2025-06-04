Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в Truth Social.

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Путин пригрозил ответом на операцию "Паутина"

Вечером 4 июня Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. По его словам, он длился более часа.

Одной из тем их разговора стало недавнее нападение Украины на российские аэродромы. Он добавил, что также они обсудили и другие атаки, которые происходили с обеих сторон.

Президент Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы,

– сообщил Трамп.

К слову, посольство США в Киеве уже предупредило своих граждан об угрозе "значительных воздушных атак". В своем сообщении они порекомендовали сразу пройти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

Ранее глава ЦПД Андрей Коваленко тоже призвал украинцев быть внимательными к сигналам воздушных тревог.