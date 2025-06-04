Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госдепартамент США.

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Что говорят в посольстве США об ударах России

Как говорится в предупреждении, в течение последних недель Россия усилила интенсивность ракетных и беспилотных атак против Украины. В США отмечают, что сейчас существует постоянный риск "значительных воздушных атак".

Посольство США в Киеве призывает граждан США быть осторожными. Как всегда, мы рекомендуем вам быть готовыми немедленно спрятаться в случае объявления воздушной тревоги,

– указали там.

Заметим, что в последнем разговоре с Дональдом Трампом Путин заявил, что "вынужден будет ответить на недавнюю атаку на аэродромы".

Однако каждую ночь Россия запускает сотни ударных дронов, поэтому угроза для Украины, к сожалению, является перманентной. Призываем не поддаваться панике, а взамен ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги.

Что касается риска удара "Орешником", то военный эксперт Владислав Селезнев советует оценивать реальную опасность именно по действиям посольства США. По его словам, повод для тревоги появится после сообщения от американского посольства о "каникулах" или массовом выезде дипломатов, например, в сторону Варшавы. Дело в том, что существует протокол взаимного информирования между Москвой и Вашингтоном о проведении таких ракетных испытаний.