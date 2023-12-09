Российские оккупанты просто уничтожили все, что украинцы создавали годами. ВСУ уволили Клищеевку еще три месяца назад, однако жизнь там полностью остановилась.

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Последствия прихода оккупантов

Украинские военные показали видео, на котором можно увидеть обезображенное и настоящее лицо "русского мира". Он уничтожает все, к чему прикасается. В населенном пункте Клещеевка, как в других местах, куда пришли россияне, не осталось ни одной уцелевшей стены. Враг уничтожил все, что люди строили в течение своей жизни.

Сегодня россияне пытаются снова оккупировать Клещеевку, от которой осталось только воспоминание. Очевидно, как и для любой империи, Россию интересует только территория – пусть она будет совсем опустошенной,

– отметили военные.

Воины "Фокстрот" подчеркнули, что пока осталось всего варианты – либо полное уничтожение оккупантов, либо такой "Клещеевкой" станет вся Украина.

Разрушена оккупантами Клещеевка: смотрите видео

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