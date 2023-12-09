Российские оккупанты просто уничтожили все, что украинцы создавали годами. ВСУ уволили Клищеевку еще три месяца назад, однако жизнь там полностью остановилась.
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Последствия прихода оккупантов
Украинские военные показали видео, на котором можно увидеть обезображенное и настоящее лицо "русского мира". Он уничтожает все, к чему прикасается. В населенном пункте Клещеевка, как в других местах, куда пришли россияне, не осталось ни одной уцелевшей стены. Враг уничтожил все, что люди строили в течение своей жизни.
Сегодня россияне пытаются снова оккупировать Клещеевку, от которой осталось только воспоминание. Очевидно, как и для любой империи, Россию интересует только территория – пусть она будет совсем опустошенной,
– отметили военные.
Воины "Фокстрот" подчеркнули, что пока осталось всего варианты – либо полное уничтожение оккупантов, либо такой "Клещеевкой" станет вся Украина.
Разрушена оккупантами Клещеевка: смотрите видео
Ситуация на фронте: последние новости
- Россияне начали усиливать укрепления у Мариуполя, расширяя оборонительные линии Захватчики минуют мосты, провели инвентаризацию всех укреплений – "жестов доброй воли" в ближайшее время ожидать не стоит.
- Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина продолжает подготовку бригад для новых операций по контрнаступлению и обороне. Он отметил, что любая пауза на фронте сейчас даст России шанс перегруппироваться и подготовиться к новым военным действиям.
- оккупанты стремятся захватить Авдеевку и Купянск к выборам в России. Демонстрация поддержки военными кандидатуры Путина является стратегией страхования, если российские военные не смогут уложиться в эти сроки.