Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Смотрите также Ярмарка тщеславия: политические игры в США могут стать для Украины катастрофой

"Мы готовим наши бригады для новых контрнаступательных и оборонительных операций", – сказал Кулеба.

Министр также заявил, что любая пауза на фронте сейчас даст России шанс перегруппироваться и подготовиться к новым военным действиям.

Контрнаступление ВСУ: главное