Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что это уже совсем не те россияне, которые пришли в город более года назад. Сейчас они активно пробуют построить оборону и определяют риски.

Читайте также Странное перемещение через Мариуполь: куда россияне перебрасывают технику с новой маркировкой

Как россияне укрепляются в Мариуполе

Оккупанты начали активно окапываться, потому что поняли, что эта тактика работает. Более того, захватчики минуют мосты, даже те, которые сами построили

"Рядом с каждым мостом стоит небольшая база оккупантов, из которой этот мост охраняют. Это делают не потому, что Украина может его взорвать, а для того, чтобы никто туда не зашел и все, что они заминировали, не взорвалось заранее", – рассказал. Петр Андрющенко.

Россияне используют оборону ВСУ

Оккупанты достаточно серьезно относятся ко всем инфраструктурным и фортификационным работам и продолжают над ними работать. Они провели инвентаризацию всех укреплений, построенных вокруг Мариуполя, в частности, Вооруженными Силами Украины. В свое время наши военные привели их в порядок, частично расширили, перестроили.

Мы должны учитывать, что впереди нас ждет много работы. Россияне сплошь минуют и закапываются, поэтому "жестов доброй воли" в ближайшее время не стоит ожидать. Россияне к ним не готовятся,

– заметил Андрющенко.

Он добавил, что оборона, которая сегодня есть вокруг Мариуполя, на 90% состоит из обновленных фортификационных сооружений, которые производили ВСУ. В свое время они позволили украинцам сдерживать российское нашествие.

Единственное, что действительно сделали россияне – это провели инвентаризацию, оценили, какие оборонительные сооружения были эффективны, а какие надо усилить. Остальные 10% – это, в частности, минирование мостов, строительство некоторых фортификационных объектов. Также оккупанты перекрывают возможные места форсирования рек. Они проанализировали, с чем сами когда-нибудь столкнулись и на основе этого делают выводы.

Российские военкоры которые постоянно сообщают о воображаемых победах, и настоящие бойцы, которые воюют, – это две разные истории. Они не соответствуют друг другу. Однако россияне делают ставку на фортификацию и на живую силу, надеются, что это сработает и поможет им продвигаться,

– рассказал советник городского головы Мариуполя.

Что касается живой силы, то с этим тоже большие проблемы. Сообщалось, что российские отряды Шторм-Z, которые бросили из-под Бердянска, вскоре под Авдеевкой попали в плен. В эти подразделения входят заключенные, которых из колоний перебрасывают на подготовку под Бердянск. Оттуда они попадают на фронт.

Им удалось оказаться у нас в плену. Ибо в противном случае они устилают степи вокруг,

– подчеркнул Андрющенко.

Что происходит в оккупированном Мариуполе