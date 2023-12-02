Депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин рассказал 24 Каналу, что более 1000 многоэтажек оккупанты уничтожили прямым попаданием. Тем временем в Мариуполе горело авто, а партизаны ждут басню о "газовом баллоне".

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Россияне уничтожили многоэтажки в Мариуполе

Забавин отметил, что в Мариуполе жилищный фонд составлял около 3 тысяч многоэтажек. Более тысячи из них были уничтожены прямыми попаданиями. Так называемый вице-премьер России с гордостью заявил о 80 выданных ипотеках. То есть, картинка окупантов не клеится с их так называемым восстановлением.

Представьте, они оставили без жилья сотни тысяч человек, более 200 тысяч мариупольцев уехали, не воспринимая оккупацию, имея уничтоженное жилье. Еще больше 100 тысяч мариупольцев остались в городе. Кто в полуразрушенных домах, кто живет у родственников,

– заметил депутат Мариупольского горсовета.

Он добавил, что заявления россиян о 80 ипотеках и развитии – это абсурд. То есть они уничтожили 100%, а построили 0,5%.

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Российская пропаганда не может перекрыть разрушения

По словам депутата Мариупольского горсовета, российская пропаганда не может перекрыть разрушение так, чтобы внутренний потребитель в это поверил. Мариупольцы сами видят, как это происходит. Буквально в ноябре 2023 года россияне снесли перекрытие на верхних этажах дома и словно что-то ремонтировали.

"Однако во время этого были дожди, они сделали свое дело и затопили многоэтажку, а точнее ее остатки. Таких домов более 50. Они у них сняли кровлю, в уничтоженных ими же домах. Люди, хоть как-то выживавшие, теперь страдают от того, что в их квартирах плесень, сырость и невосприимчивые условия для жизни вообще», – подчеркнул Забавин.

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