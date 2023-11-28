28 ноября во временно оккупированном Мариуполе в очередной раз горел автомобиль.
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Что там забыли ФСБшники
Партизаны из "Мариупольского сопротивления" опубликовали кадры, на которых видна горящая легковушка, а также скопление неподалеку от него российских военных и представителей ФСБ.
Вокруг горящего автомобиля собрались военные / Скриншот
Впоследствии советник мэра Петр Андрющенко уточнил, что в центральном районе города вспыхнул автомобиль. Чиновник заявил, что ждет комментария от представителей сопротивления.
Партизаны не заставили себя ждать с реакцией. В свою очередь они заявили, что с нетерпения ждут официальной версии от оккупантов. Ведь известно, как красиво и "оригинально" они умеют врать, объясняя многочисленные "хлопки" обычными бытовыми авариями вроде взрыва газового баллона.
Ждем официальную версию о взрыве баллона газа. А эти военные и ФБСшники – это просто так совпало, пожалуй,
– высмеяли врага в Мариупольском сопротивлении.
В Мариуполе случился очередной "хлопок": видео Мариупольское сопротивление
В оккупации систематически горят автомобили россиян: последние случаи
- 27 ноября под Мелитополем партизаны взорвали автомобиль "Нива", на котором передвигались кадыровцы. Жители поселка Мирное рассказывают, что слышали перестрелку между оккупантами и участниками сопротивления.
- 18 ноября на одном из блокпостов в Кременной на Луганщине взорвали автомобиль с "временным исполняющим обязанности заместителя министра МВД ЛНР" подполковником полиции Олегом Шумиловым, а также так называемым "заместителем начальника уголовного розыска МВД ЛНР" – подполковником полиции Владимиром Пахоленко. Как отмечают СМИ, обоих госпитализировали в больницу. Известно, что у них – осколочные ранения.
- 10 ноября в городе "поджарили" автомобиль одного из российских "полициантов". Партизаны заявили, что таким образом они хотели поздравить мужчину по случаю дня милиции, который оккупанты празднуют 10 ноября. Между тем, пропагандистские телеграм-каналы сообщили, что в Мариуполе просто "горел автомобиль".