28 листопада у тимчасово окупованому Маріуполі вкотре горіла автівка.

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Що там забули ФСБшники

Партизани з "Маріупольського спротиву" опублікували кадри, на яких видно палаючий легковик, а також скупчення неподалік від нього російських військових та представників ФСБ.

Навколо палаючої автівки зібралися військові / Скриншот

Згодом радник міського голови Петро Андрющенко уточнив, що у центральному районі місті спалахнув автомобіль. Посадовець заявив, що чекає на коментар від представників спротиву.

Партизани не забарилися із реакцією. Своєю чергою вони заявили, що із нетерпіння чекають на офіційну версію від окупантів. Адже відомо, як красиво та "оригінально" вони вміють брехати, пояснюючи численні "бавовни" звичайними побутовими аваріями на кшталт вибух газового балону.

Чекаємо на офіційну версію про вибух балону газу. А оці військові та ФБСшники – то просто так співпало, мабуть,

– висміяли ворога у Маріупольському спротиві.

У Маріуполі трапилася чергова "бавовна": відео Маріупольський спротив.

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