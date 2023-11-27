У районі селища Мирне місцеві жителі чули перестрілку. Пізніше виявилось, що це було протистояння між окупантами та партизанами, які підірвали машину кадирівців.

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Транспорт згорів

Кадирівці чекали на підмогу. Неочікувано їхня "нива" вибухнула.

Попри всі спроби окупантів придушити чи залякати рух опору на окупованих територіях ліквідація ворога відбувалася й відбуватиметься систематично,

– повідомив Іван Федоров.

Кількість жертв внаслідок вибуху наразі встановлюється.

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