Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує 24 Канал. За його даними, в підірваному авто були росіяни, які регулярно займались мародерством.

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За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі – це мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відстежували й грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відстежували наші сили спротиву,

– повідомив Федоров.

Авто підірвали саме тоді, коли росіяни вантажили у нього свої "здобутки". Федоров також уточнив район, у якому стався "інцидент" і опублікував кадри з місця подій.

"Вночі, в момент завантаження награбованого в авто, партизани підірвали авто окупантів-мародерів в районі Авіамістечка", – додав міський голова.



Партизани підірвали авто з росіянами-мародерами / Фото з телеграму Івана Федорова

На фото та відео, які оприлюднив Федоров, видно охоплену вогнем автівку. Партизани не сплять, росіянам не місце в Україні, кожен новий день на окупованих територіях становить для них небезпеку.

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