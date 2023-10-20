Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує 24 Канал. За його даними, в підірваному авто були росіяни, які регулярно займались мародерством.
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За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі – це мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відстежували й грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відстежували наші сили спротиву,
– повідомив Федоров.
Авто підірвали саме тоді, коли росіяни вантажили у нього свої "здобутки". Федоров також уточнив район, у якому стався "інцидент" і опублікував кадри з місця подій.
"Вночі, в момент завантаження награбованого в авто, партизани підірвали авто окупантів-мародерів в районі Авіамістечка", – додав міський голова.
Партизани підірвали авто з росіянами-мародерами / Фото з телеграму Івана Федорова
На фото та відео, які оприлюднив Федоров, видно охоплену вогнем автівку. Партизани не сплять, росіянам не місце в Україні, кожен новий день на окупованих територіях становить для них небезпеку.
В Мелітополі підірвали авто ворога: відео
Ситуація у Мелітополі: останні новини
- Сили спеціальних операцій провели успішну операцію у тимчасово окупованому Мелітополі, унаслідок якої окупанти відрізані від постачання боєприпасів та палива.
- У Токмаку і Молочанську окупанти розпочали евакуацію своїх підрозділів та важкої техніки. Водночас ворог "завозить" мобілізованих для підкріплення особового складу на цьому напрямку, побоюючись наступу ЗСУ.