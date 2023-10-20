Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует 24 Канал. По его данным, в подорванном автомобиле были россияне, которые регулярно занимались мародерством.
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По уточненной информации, ночной взрыв в Мелитополе – это минус авто с оккупантами-мародерами. Они регулярно отслеживали и грабили пустые квартиры города. А в это время оккупантов отслеживали наши силы сопротивления,
– сообщил Федоров.
Авто взорвали именно тогда, когда россияне грузили в него свою "добычу". Федоров также уточнил район, в котором произошел инцидент, и опубликовал кадры с места событий.
"Ночью, в момент загрузки награбленного в авто, партизаны взорвали авто оккупантов-мародеров в районе Авиагородка", – добавил городской голова.
Партизаны взорвали авто с россиянами-мародерами / Фото с телеграма Ивана Федорова
На фото и видео, которые обнародовал Федоров, виден охваченный огнем автомобиль. Партизаны бодрствуют, россиянам не место в Украине, каждый новый день на оккупированных территориях представляет для них опасность.
В Мелитополе взорвали авто врага: видео
Ситуация в Мелитополе: последние новости
- Силы специальных операций провели успешную операцию во временно оккупированном Мелитополе, в результате которой оккупанты отрезаны от поставок боеприпасов и топлива.
- В Токмаке и Молочанске оккупанты начали эвакуацию своих подразделений и тяжелой техники. В то же время враг "завозит" мобилизованных для подкрепления личного состава на этом направлении, опасаясь наступления ВСУ.