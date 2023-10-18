Силы обороны продолжают наступать на Запорожском направлении. Тем временем россияне пытаются восстановить утраченные позиции, ища слабые места в украинской обороне, заявил Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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Что происходит в направлении Мелитополя

На юго-западе от Работино россияне прощупывают оборону ВСУ, чтобы проверить, где украинцы плохо закрепились и попытаться вернуть утраченные позиции. В то же время украинские военные продолжают наступательные действия, в частности, имеют частичный успех южнее Работино.

Обратите внимание! Поселок Роботино в Запорожье ВСУ уволили в ходе контрнаступления 24 августа 2023 года.

Также Силам обороны удалось добиться частичного успеха западнее Вербового. Там наши бойцы продвинулись примерно на расстояние в один километр.

Авиударов будет меньше

Штупун, комментируя удар по аэродрому в Бердянске, отметил, что в долгосрочной перспективе это может привести к уменьшению авиаударов россиян на Мелитопольском направлении.

Он отметил, что вертолеты Ка-53, которые используют на этом участке фронта оккупанты, могут бить примерно с десяти километров, и это опасно для нашей бронетехники.

"Теперь полет российских самолетов будет обходиться врагу дороже", – отметил полковник.

Первая работа ATACMS на войне в Украине

Ночью 17 октября ударили по аэродромам возле оккупированных Луганска и Бердянска. Взрывы продолжались около часа. Впоследствии стало известно, что украинцам удалось уничтожить по меньшей мере 9 вертолетов, ПВО, спецтехники, состава боеприпасов и повредить взлетную полосу.

Кроме того, российские СМИ сообщили о значительных потерях захватчиков на аэродроме в Бердянске. Кроме вражеской техники мог пострадать и личный состав армии оккупантов. Среди жертв – несколько российских пилотов.