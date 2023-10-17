Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Он отметил, что враг почему-то привык считать территорию Токмака и Мелитополя – глубоким тылом, но это не так.

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За последние несколько дней мы видим случаи "громких" ликвидаций. На побережье Азовского моря и Молочного лимана враг разместил свои тренировочные базы, на которых он тренирует "мобиков", а также это пункт "пересадки",

– отметил Федоров.

Он пояснил, что этот пункт "пересадки" предусматривает, что сюда привозят мобилизованных из временного оккупированного Крыма или захваченного Мелитополя. На этих базах оккупанты тренируются, испытывают разные виды оружия. Также есть склады боеприпасов.

"Успешные" ликвидации не прекращаются

Так, по словам Федорова, одна из таких баз вчера была успешно ликвидирована. Мэр подчеркнул, что теперь там "на сотни врагов стало меньше".

Ликвидация продолжилась сегодня ночью, возле Бердянска, примерно в 2 ночи начались взрывы. Теперь мы имеем официальное подтверждение попадания вблизи Бердянского аэропорта, где враг разместил свою военную базу и склады с боеприпасами,

– рассказал Федоров.

Так, как отметил городской голова Мелитополя, врагу теперь станет сложнее построить логистику на Запорожском направлении, потому что именно Бердянские склады снабжали оружием это направление.

В Токмаке делают видимость "все хорошо"

Также Иван Федоров прокомментировал вывод военных подразделений из Токмака.

"Военные не выводят свои подразделения из Токмака. Напротив, их становится там все больше. А вот гражданский обслуживающий персонал действительно выводят. Эту тенденцию видим почти месяц. Сегодня примерно половина администраций отсутствует и территории Токмака", – отметил он.

Но объяснил, что коллаборанты хотели как можно больше и быстрее уехать оттуда. Но враг со своими "росгвардиями" и ФСБ не пускает коллаборантов с территории. Мол, это видимость того, что у врага все хорошо.

Что происходит на оккупированной территории Запорожья