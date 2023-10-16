В настоящее время неизвестно, сколько оккупантов получили ранения и есть ли повреждения зданий на временно оккупированной территории нашего государства.
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Под Мелитополем раздались взрывы
Мэр Мелитополя Иван Федоров подчеркнул, что оккупантам в украинском Мелитополе "громко не только от грозы и грома". В частности, он рассказал, что примерно в 14:30 под оккупированным городом цвел "хлопок".
Жители города и окрестных поселков сообщают о взрывах на Юге – со стороны Молочного лимана,
– заявил Федоров.
Приблизительное место "хлопка" под Мелитополем / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова
По его словам, на месте взрывов враг обустроил военные базы и полигоны для обучения будущих российских солдат, которые будут бросаться на фронт против украинцев. Мэр Мелитополя отметил, что оккупанты "сначала учатся, а затем минусируются".
Оккупантам у Мелитополя не слишком хорошо и по-домашнему
- В оккупированном Мелитополе утром 13 октября раздался мощный взрыв, который был слышен даже в Мариуполе. Как выяснилось, Силы специальных операций ВСУ взорвали железнодорожный путь, в результате чего повреждено железнодорожное полотно и поезд.
- Эту железную дорогу россияне использовали для поставки российской армии боеприпасов, топлива и т.п. из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный. Таким образом, это была уже 10 успешная операция наших защитников в оккупированной Запорожской области.
- До этого взрывы в Мелитополе раздавались в конце сентября 2023 года. мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о 5 взрывах в районе города. Впоследствии Силы обороны рассказали, что нанесли успешный удар по штабу оккупантов в районе временно оккупированного Мелитополя.
- В тот же день взрывы также прозвучали и в населенном пункте Молочанск на временно оккупированном Запорожье. В частности там уничтожили администрацию, которую применял враг для собственных нужд.